Erdoğan: Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı"na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"-Uluslararası hukuka olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabartan başarılı bir süreç yönetti. 'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.

-Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız. Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak tercihten öte zorunluluktur.

-Yayılmacı zihniyette değiliz. Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

-Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız."