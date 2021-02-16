Erdoğan: Harekâtımızı genişleteceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"-Bundan sonra yine aynı şekilde, buralar bunlara mezar olacak ve inlerine kadar giren bizim Mehmetçikimiz, jandarmamız, inlerine kadar girerek, buraları mezar edecekler. Durmak yok yola devam, bu böyle bilinsin. Bizi birbirimizi daha da yakınlaştırıyor, Gara hadisesi milletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli ve sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

-Bu sabah, Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler, bilgilendirme yaptılar. Ardından İyi Parti'yi ziyaret ettiler ve bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın kanadı Sayın Devlet Bahçeli, 'Biz size, inandık, güvendik, bize gelmenize gerek yok' dedi, yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız zaten malum, farklı... Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz, dayanışma içindeyiz.

'Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik'

-Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu durumlarda çok daha açık şekilde kendini belli ediyor. 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız sesin dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor? Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

-Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulup orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir, biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak iki yüzbaşı bir başçavuş… Ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah, vatan yolunda şehadete yürüdüler.."