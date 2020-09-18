Erdoğan: Halkımız dikkat etmedi, mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarına ilişkin "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız" dedi.

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük fakat biz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük" dedi.

Erdoğan "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşıma araçlarında, gerek düğün nikah, bu tür restoran, buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yaptığı açıklamayla bıralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Bunları biz keyfi yapmıyoruz, bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Şimdi bir olumlu dönüş bazı illerimizde başladı" diye konuştu.

Serrac'ın görevi bırakacağını açıklaması: 'Bizler için üzüntü verici'

Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac'ın görevi bırakacağına dair açıklaması hakkında ise "Geçen hafta Sayın Serrac ile bir kabulüm olmuştu. Ardından böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici" dedi.

Erdoğan "Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya müdahalemizle Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma duruma geldi. Darbeci Hafter her geçen gün kayba gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek. Fakan Sayın Serrac'ın kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeleri olabilir. Bu işi olması gereken istikamete dönüştürürüz" diye konuştu.

'Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntı yok'

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gerilime dair ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görülebileceğini söyledi. Erdoğan konuya dair açıklamasında birçok devlet başkanı ve başbakanının aracı olduğunu belirterek "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok. Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız" diye konuştu.

Mısır ile görüşme

Mısır ile görüşme konusunda ise Erdoğan "Burada çok farklı gelişmeler var. Mısır ile istihbari görüşmeler ayrıdır, bizim için engel yoktu ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlar ile bizim Mısır arasındaki bağlar farklıdır. Görüşmeler yapılabilir" dedi.