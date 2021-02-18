Erdoğan hakaret etti Altun sansürledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gare operasyonu sonrası açıklamaları nedeniyle "yüzsüz, terbiyesiz herif” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı

AKP Ankara İl kongresindeki konuşmasında Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı "yüzsüz, terbiyesiz herif” ifadeleri İletişim Başkanlığı tarafından sansürlendi.

Kılıçdaroğlu'nun yanıt verdiği sözler, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan kongre konuşması haberinde yer almadı. Konuşmanın yer aldığı metne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı web sitesini, başında Fahrettin Altun'un bulunduğu İletişim Başkanlığı düzenliyor.

Durumu fark eden Murat Yetkin konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Erdoğan’a göre, ana muhalefet liderinin 13 silahsız Türk vatandaşının PKK tarafından öldürülmesine dair sorular sorması “yüzsüzlük” ve “terbiyesizlikti”. Ancak, Cumhurbaşkanlığı sitesinin hazırlanmasından da sorumlu olan İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’nın AK Parti kongrelerine hitabını yayınlarken o sözlere yer vermedi.