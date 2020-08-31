Erdoğan Giresun'da 20 yıl öncesini suçladı: 'Düğme yanlış iliklendiğinde...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yaptığı konuşmada "Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde büyümüştür" dedi. Erdoğan "İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakilerini düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor" diye konuştu. Erdoğan "Türkiye son 20 yılda planlı ve altyapı öncelikli şehirleşme anlayışıyla buluşabilmiştir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Giresun 22 Ağustos günü merkeziyle Dereli'siyle, Espiye'siyle, Doğankent'i, Tirebolu, Görele, Güce, Yağlıdere'siyle ancak 50 yılda rastlanabilecek büyük yağış felaketine maruz kaldı.

- Şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

- Halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecektir.

- Yol, su, elektrik gibi birkaç istisna yer dışında halkın istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolu açılmıştır. Halen temizlik çalışmaları devam ediyor.

- Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkacak şekilde ağır hasar görmüş, 492 bina hafif hasar almıştır.

- AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD'a aktardık.

- İlçe kaymakamlarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik.

- Esnaflarımıza yapılan çalışmayla 50 bin liraya kadar olan zararların tamamı bu rakamları aşanların da 50 bin liralık kısmı TEZKOP aracılığıyla hibe olarak verilecektir.

- TOKİ'nin Dereli'de 142 konutu için çalışmalara başlanmıştır. Doğankent'te 120 konut yapılacak, köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecek.

- Harşit çayı vadisindeki tüm kum, çakıl ocakları kapatılacak, derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır. Aksu deresi, Yağlıdere, Gelevera deresi, Harşit çayında entegre havza projesi hazırlanacaktır.

- Tabiattaki dere yatakları büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gitsin diye vardır. Biz bu yatakları evlerle, işyerleriyle işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları alıp götürür.

- Yaylalar, hayvanlar rahatça otlasın, insanlar imkanlarından istifade etsin diye vardır. Yaylaları betona boğarsak gün gelir pişmanlığını yaşarız.

- Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde büyümüştür.

- İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimiz altyapısız şekilde dolmuş sonra buralar ıslah edilmeye çalışılmıştır. Halbuki tam tersi gerekiyordu. İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakilerini düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor.

- Türkiye son 20 yılda planlı ve altyapı öncelikli şehirleşme anlayışıyla buluşabilmiştir. Giresun'da yaşanan sel felaketinden aldığımız dersler önümüzdeki çalışmalarımızda inşallah bize ışık tutacaktır.

- Milletimizin de devlete gerektiğinde kendi menfaatinden vazgeçme pahasına destek vermesi gerekiyor. Dere yatağına bina yapmaktan belediye başkanı eninde sonunda pes eder. Vatandaşımızın anlayış göstermesi şarttır.

- TOKİ olarak konutlar yapacağız, dükkanlar yapacağız. Ama bu dükkanları konutlarla beraber çok yüksek yapmayacağız. Zemin artı üç bilemedin dört yapacağız.

- Şimdi diyorum biz Dereli'yi yeniden inşa edelim. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanım çok hassas. Sağolsun bu işlerde, buralarla ilgili projeleri getirdi, gördüm ve ben de hayran oldum. Şimdi bu projeleri biz siz de yardımcı olur bunları buralarda uygularsak göreceksiniz 6 ay 1 sene sonra diyeceksiniz ki Allah sizlerden razı olsun, bu ne kadar güzel bir projeymiş.

- Dere yataklarını ıslah edeceğiz. Oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, yapacağız. İnşa ise inşa, ihya ise ihya onu da yapacağız.

- Buradaki köprüleri yıkıp gayet güzel kemer köprüler inşa edip işi sağlama alacağız.

- Bize burada rezerv alan lazım. Ama Dereli'de rezerv alan bulmak zor, dik yamaçlar. Olsa olsa oralarda konut inşa etme şansımız olabilir. Devasa bir projelendirmeye gitmek zor.

- Buraya Ordu-Giresun havalimanından geldik. Doğankent'e gidecek arama ve kurtarma ekipleri, vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Akşam da Giresun'da balıkçılık sezonunun açılışını gerçekleştireceğiz.

- Her bir çalışmanın bizzat takipçisi olacağız. İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.