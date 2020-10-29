Erdoğan: Geçmişimizi silerek takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim vesilesiyle Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar" dedi.

15 Temmuz vurgusu

Erdoğan, "Tarihimizi yeniden hatırlayan, keşfeden, kucaklayan bir nesil yetişiyor" diyerek "En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır, bu miras hakkıyla öğrenilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir, ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir, ne Osmanlı mirasının farkında olunabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada "İnşallah biz de aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk elbette ağırdır ama şereflidir. Bizim gibi kesintisiz devlet geleneğine, kadim geçmişe sahip millet yoktur. Milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne kadar, kalbimizde heyecanımız kalacak, eksilmeyecektir. 700 senenin en asil ve büyük mirası olan vakarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmayacağız.Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek" diye konuştu.