Erdoğan fidan dikim töreninde Gezi'yi hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programında açıklamalarda bulundu.

Yine Gezi'yi hedef alan açıklamalar yapan Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi" dedi.

"Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor" iddiasında bulunan Erdoğan, "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye, çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşamıştır" ifadesini kullandı.