Erdoğan: 'FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir dizi anlaşma imzaladı. İmzaların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ortağıdır. Ana gündem maddelerinden biri terörle mücadeleydi. 'FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda hemfikiriz. 'FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

Erdoğan, Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini de söyledi.