Erdoğan: Eski Türkiye bakiyesi zihniyetin yeniden hortladığını görüyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehir hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada "Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz" dedi.

Ülke meselelerini millete danıştıklarını savunan Erdoğan “Biz birileri gibi yapacaklarımızı yabancı medyaya değil, milletimize anlatıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve gelince onları hayata geçirme gayreti içindeyiz” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“- 18 yıllık iktidarımız döneminde başarıları kömüre, pirince bağlayanlar oldu. Emek harcayana, hizmet edene çamur atmayı marifet kabul ettiler. Bunlar çalışmak yerine, çalışana çamur atmayı tercih ettiler.

- 15 Temmuz gecesi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacak kadar şerefli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz. Biz bunlara rağmen hizmet siyasetini milletimizle yapmayı sürdüreceğiz.

- Bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir. Tekirdağ Şehir Hastanesi, Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur.

- Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı başarabilen bir devlettir. Salgın döneminde dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görmüştür. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış gerçekler ortaya dökülmüştür. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayışlarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşıyamadığı ortaya çıktı.

- Biz ise Atatürk Havalimanı’nda bin 6 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi Sancaktepe’de Anadolu yakasında onu da bitirdik. Ve bunların içinde 16’şar ameliyathane var.

- Tekirdağ Şehir Hastanesi sağlık turizmi için de bölgenin cazibe merkezi haline gelmesine neden olacak.

- Salgın döneminde gelişmiş ülkeler gerçek kapasitelerini gördü. Türkiye salgında başarılı bir sınav verdi."

Eski MSP’li Cumalıoğlu’nın adı verildi

Öte yandan Tekirdağ’da yapılan şehir hastanesine eski Millî Selamet Partisi milletvekili ve 2. Milliyetçi Cephe hükümeti Çalışma Bakanı İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı verildi.

Erdoğan'dan az alkışa tepki: Ne o yahu, ölü toprağı serilmiş üzerinize

Erdoğan açılış kurdelesinin kesilmesi sırasında alkışların az gelmesi üzerine ise "Ne o yahu, ölü toprağı serilmiş üzerinize" ifadelerini kullandı.