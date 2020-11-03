Erdoğan: Enkazdan 110 kişinin cesedi çıkarıldı, yaralıların sayısı 1027

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, '110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı, yaralıların sayısı 1027' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

- 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı, yaralıların sayısı 1027.

- Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir. Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

- Bayraklı'da konteynerkent 20 gün içinde hazır olacak. 

- Yargı, yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili soruşturmalara başlamıştır 

- İzmir depreminde iş yeri yıkılan, ağır hasar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir

-  Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, denetimleri sıkılaştırarak, binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz. 