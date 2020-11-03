Erdoğan: Enkazdan 110 kişinin cesedi çıkarıldı, yaralıların sayısı 1027

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı, yaralıların sayısı 1027.

- Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir. Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

- Bayraklı'da konteynerkent 20 gün içinde hazır olacak.

- Yargı, yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili soruşturmalara başlamıştır

- İzmir depreminde iş yeri yıkılan, ağır hasar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir

- Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, denetimleri sıkılaştırarak, binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz.