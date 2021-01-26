Erdoğan 'En gelişmiş ülkeler aşı bulamıyor' dedi, gelecek aşı miktarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sosyal atama töreninde konuştu. Erdoğan, "İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Son 8 yılda yüzde 86'sı doğrudan anneler olmak üzere 6,9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Koruyucu aile sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere şükranlarımı sunuyorum. Koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırmakta kararlıyız.

-Engellilerimizin topluma kazandırılması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Engelli raporlarının elektronik ortamda tüm kurumlar tarafından görülmesini sağladık.

-Verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri aşı bulamıyor. Biz aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Süratla aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor."