Erdoğan: Elimizde yeteri derecede aşı var, sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu

"Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" diyen Erdoğan, ellerinde yeteri derecede aşı bulunduğunu öne sürdü.

Erdoğan, "Şu anda elimizde aşımız var, yeteri derecede var. Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Şi Cinping'le de görüşeceğiz, oradan da ciddi bir miktarda aşı gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan açıklamasında yerli aşının üretiminin eylül ayında başlayabileceğini iddia etti.

Kıbrıs görüşmelerine ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar" dedi.

Erdoğan açıklamasının sonunda bir gazetecinin "tam kapanmada İstanbul'da mısınız?" sorusuna gülerek yanıt verdi: Tam karar vermedim, buralardayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim.