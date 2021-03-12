Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patronların beklediği ekonomi reform paketini, Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"Dirayetli yönetimimizle pek çok siyasi, sosyal, ekonomik sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi, ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık. Yeni yönetim sistemine geçmemizin nedeni eski sistemin yarattığı kırılganlıklardı.

Artık bu ülkede kimse, hiçbir kesim millete rağmen devleti ve toplumu yönetme hevesine kapılamayacaktır. Milletin yarısından fazlasının desteğini alarak göreve gelen kimsenin ülkenin çıkarlarına aykırı davranma, insanları ayırma, dışlama şansı yoktur.

'Siyasi istikrarı kurumsallaştırdık'

Türkiye bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor. Bu işte bu sayededir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.

Salgın günlerinde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Hiçbir insanımızı salgın karşısında çaresiz ve tek başına bırakmadık.

İlk reform alanımız daha güçlü bir kamu maliyesi alanı yaratmaktır. Güven ve istikrara dayalı mali disiplin en temel önceliğimizdir. İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya, biz onu artık bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temel üzerine oturtulacak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat.

İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz.

Meclisin bütçe hakkı kapsamı genişliyor

Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz. Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alım-kiralaması ve temsil harcamalarına sınırlama getiriyoruz.

Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

Dar gelirli küçük esnafımıza vergi muafiyeti uygulanacak. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.

Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

'Kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçiyoruz'

Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. 18 yaş altı çocukların sisteme girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

Özellikle Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz.

Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz.

İŞKUR desteklerinde değişiklik

İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir. Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz.

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur.

Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz.

İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaları da hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.

Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz."