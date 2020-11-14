Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında seferberlik başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'den canlı bağlantı ile katıldı.

"Ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında yeni bir seferberlik başlatıyoruz" diyen Erdoğan, "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletimizle birlikte hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Salgına ilişkin de konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz düzenlemele riayet etmelerini bekliyorum. Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyada salgınla mücadele edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı.

Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Bu muhteşem hastane ile sağlık altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede sıkıntı yaşamıyoruz. Mevsim itibarıyla, soğuk algınlığı artacaktır. Tedbir almazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.