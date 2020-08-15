Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin egemelik haklarını Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de sonuna kadar koruyacaklarını söyleyen Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yaklaşık 1 yıllık ayrılığın üzerinden bir kez daha ata toprağımızdayız. Yine elimiz boş gelmedik Rize'ye. Toplu açılış törenininde toplam değeri 525 milyon liralık 33 eserin açılışını gerçekleştiriyoruz.

-Rize-Artvin Havalimanı hızla devam ediyor, yarın bizzat yerinde inşaatını denetleyeceğim.

-Son 18 yılda Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.

-Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız.

-Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

-Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

-Memleketimize kazandıracağımız, 800 yataklı şehir hastanemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

-Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye inşallah bitiriyoruz. Yıllık 3 milyon kapasiteli havalimanını 2023 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

-Son 18 yılda Rize'ye 2.5 milyar lira çay desteği sağladık. Yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6.5 milyar lira ödedik.

-Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu artırdık.

-Halen 21 adet taşkın koruma merkezlerinde inşaat çalışmaları sürüyor.

-Fındık için son 8 yılda 40.4 milyar lira destek verdik. Bu yıl ki fındık fiyatlarını da oldukça tatmin edici bir şekilde açıkladık.

-Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk.

-Biz milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza bakacağız. Gereksiz tartışmalarda dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.

-Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.

-Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyeye gelmesine odaklandık. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık.

-Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak boynumuzun borcudur.