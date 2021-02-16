Erdoğan: Dilimizde çoraklaşma yaşıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılıdır. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne tekabül ediyor. 2021 yılını İstiklal Marşı ve Yunus Emre, ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan ettik. UNESCO bu defa vefatının 700. yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı.
- Dilini kaybeden bir millet hafızasını kaybeder, hatta inancını kaybeder. Anadilleriyle bağları zayıflanan toplumların kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır.
- Bugün dilimizde çoraklaşma süreci yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi geride bırakıyor. Sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir dil haline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, saçma ifadeler günden güne normal hale geliyor. Buna dur demek mecburiyetindeyiz.
- Gazetecilerimizden, akademisyenlerimize varana kadar Türkçe'ye yeterince önem göstermiyor. Yabancı kelime kullanma artık geleceğimizi tehdit eder duruma yaklaşmıştır. Dilimizi kısırlaştıran nesiller arasındaki iletişimi yok eden bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz.
- üz kelime ile konuşan birisiyle bin kelime ile düşünen birisi aynı değildir. Bu anlayışla, milli seferberlik ruhuyla çalışarak gençlerimize, kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Güzel konuşamayan bir kişi topluma katkı sağlayamaz. Dilimiz güç kaybettiği sürece siyasi sınırlarımızın da haritalarda bir çizgiden ibaret kalmasına mani olmayız.