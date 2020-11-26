Erdoğan: Dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdik. Bu gayretimizde teknolojinin imkanlarını da kullandık" dedi.

Erdoğan, "Güçlü bir ailenin temelinde güçlü kadının yattığı kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkânından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir" ifadesini kullandı.