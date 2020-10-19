Erdoğan: Dersimi aldım

Sabah’ın kendisini “solcu” olarak tanımlayan ünlülerle yaptığı röportajlara bir yenisi eklendi.

Gazetenin Günaydın ekinde bu kez uyuşturucudan 3,5 yıl hapis yattıktan sonra çıkan ve “pişmanlıklarını anlatan” Selim Erdoğan yer aldı.

Koronavirüs salgını sürecinde cezaevindeki koşulların sorulması üzerine Selim Erdoğan hükümeti övdü ve “muhalefeti” eleştirdi.

Erdoğan “Pandemi sürecinde bize çok iyi baktı devlet. Sürekli doktorumuz bizi kontrol etti, cezaevi çok ciddi tedbirler aldı. Dışarısından çok da güvenliydi cezaevi. Ben çok şanslıydım Muğla Kapalı E-tipi cezaevinde bu süreci geçirdiğim için” dedi.

“Muhalefet eleştirdi o süreçte ama salgın dönemini cezaevinde çok iyi koşullarda geçirdim. Ben sol görüşe sahip bir insanım ama muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı çok eleştiriyorum. Adalet yürüyüşünü bile şov için yaptı. Böyle muhalefet olduğu müddetçe AK Parti hep iktidar olur” sözleri dikkat çeken Erdoğan, “Hükümetimiz uyuşturucu ile mücadele için ne kadar sert tedbirler alsa yeridir. Sonuna kadar haklılar” diye konuştu.

Geçinmek için ailesinden destek aldığını anlatan Selim Erdoğan yapımcıların kendisine “ikinci bir şans vermesini” dilediğini belirtti ve “Eğer yeniden işimi yapmaya başlarsam, hayatımın en iyi performansını sergileyeceğim. Eskisinden bile daha iyi oynayacağım. Çünkü dersimi aldım” diye konuştu.

