Erdoğan: Depremde nasıl oluyor da iktidara fatura kesiyorsunuz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.
Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.
-Bakın burası çok önemli. Kocaeli'ne son 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon, bugünkü rakamla 18 milyar tutarında yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinde böyle bir şey yok.
-Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.
-İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.
-İzmir'deki depremde yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz.
-İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'de ruhsatlandırmayı CHP belediyeleri yapmadı mı? Nasıl oluyor da iktidara fatura kesiyorsunuz.
-Her yerde 'yatay mimari' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır.
'İş dünyasının meselelerini kendi meselemiz olarak görüyoruz'
Erdoğan, kongrenin ardından katıldığı “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
Üç sezondur maçların oynandığı Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: