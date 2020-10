Erdoğan deprem bölgesinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e deprem bölgesine giderek AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103.

-Burada yoğun bir şekilde rezerv alan temini çalışmalarını yürütüyoruz. Bu rezerv alan çalışmalarıyla birlikte de süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp, o alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz. Enkazların kaldırılması, ardından burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Deprem bölgesine 24 milyon lira ödenek gönderildi.

-Bu süre içerisinde yani ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerden kiralık yer bulanlara biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan vatandaşlarımız var, onların eşyalarının teminini sağlayacağız. En ufak bir sıkıntı yaşatmayacağız. Kaldı ki bunların dışında elimizde konteynırlarımız var, bunları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle bunlarda yaşam imkanlarını sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Gerek AFAD, gerek Kızılay, her türlü yemek ihtiyacını vs. her türlü karşılama imkanına sahip.

-Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı. Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.

-İzmir Valimiz ve Belediye Başkanımız bu sürecin içerisinde yer aldı. Bütün bunlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımdan, İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım Bey süreci yakın takip etti. Tüm milletvekili arkadaşlarım bu süreç içerisinde yer alırken, Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım da enkazların olduğu bölgelerde görev aldılar. Bütün bunların yanında yine Silahlı Kuvvetler olarak Genelkurmay Başkanımız işi yakından takip etti. Genelkurmay Başkanlığına ait 7 adet kargo uçağı full burada görev icra etti. Personel ve araçların sevkiyatına şu anda da devam etmekte.

-İzmir'de okullarımızı bu hafta kapalı tutuyoruz. Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."