Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü blok temel atma törenine iştirak edeceğiz. Türkiye gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atımları yapan ülkelerdendir. Enerji üretebilecek tüm imkanlarımızda istifa ediyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tamamının çok uzun zamandır faydalandığı nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir.

'Damat kadar başınıza taş düşsün'

CHP zihniyeti mensupları tweet yarışındılar, 'damat da damat'. Damat kadar başınıza taş düşsün.

'Şu kadar para nerede' diyorlar, Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok'

Sayın Berat Bey attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar, 'Şu kadar para nerede'. O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok.

'Damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı'

Kayıp varsa sizdedir. Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Orada... Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı. Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım. Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye eşlini açan değil el veren konumundadır. Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı.

'Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı onun hesabını verin'

Kalkıp da bize 'Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti?' diye sorma, siz tarihinize bakın. Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı onun hesabını verin. Bizim böyle verilecek hesabımız yok, yere sağlam bastık. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."