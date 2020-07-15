Erdoğan: Çanakkale’de ne oldu ise 15 Temmuz’da o olmuştur

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Meclis'te düzenlenen törene katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir.

15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış, Türk milletinin geleceğine damga vurmuştur. Örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk.

15 Temmuz'un adeta perçinlediği birlik ve bütünlüğün tezahürünü çalışmalarımızda görmek mümkündür. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız.

Kimi zaman teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu Meclis’te omuz omuza mücadele etmekten onur duyuyorum. Gazi ünvanını bu kadar hak eden bir başka Meclis bilmiyorum.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti’ne bomba yağdıran darbeciler ne yaptığını çok iyi biliyorlardı. Ankara’da, İstanbul’da caddelerde önlerine gelenleri ezen darbeciler ne yaptıklarının farkındaydılar. Namus olarak emanet edilen silahları millete çeviren darbeciler bilerek kan döküyorlardı, bilerek tetiğe basıyorlardı.

Güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerdi. Kendileri gibi düşünmeyen herkese hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

Arkasında çok büyük hesapların olduğu, ülke ve millet olarak bambaşka noktalara sürükleneceğimiz kesindi. Malazgirt’te ne olmuş ise 15 Temmuz’da o olmuştur.

İstanbul’un fethinde ne olmuş ise 15 Temmuz’da o olmuştur. Çanakkale’de ne oldu ise 15 Temmuz’da o olmuştur. Her kim 15 Temmuz’u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ise, amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

TBMM ve o gece burada darbecilere duruşları ile meydan okuyan milletvekilleri bile tek başına 15 Temmuz’u destan yapmaya yeterlidir. Ülkelerin dönüm noktalarını anlamak için bu tür hadiselerin öncesi ve sonrasını incelemek gerekir. Ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların ardında bu örgütün silüetini görmeye başladık.

Örgütün kendini pervasızca ilk belli ettiği yer 17-25 yargı-emniyet darbesidir. 15 Temmuzda deşifre olan FETÖ’cülerin tasfiyesi ile Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuştur.

TSK, uzun süredir hayata geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. İnsanlarımız her alanda yönlerini özgürlüğe çevirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi, tarihimizin en büyük yönetim reformunu hayata geçirmek bu Meclis’e nasip olmuştur.

Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri almalıyız. Ülkemiz geçmişte önüne çıkan pek çok fırsatı maalesef değerlendirememiştir. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler ve anti demokratik müdahaleler, Türkiye'yi dışa bağımlı bir ekonomiye mahkum etmiştir.

Hiç kimsenin bizi büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına prangalar vurmasına göz yumamayız."