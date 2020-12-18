Erdoğan: Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Cami’sinde namaz çıkışı açıklamalarda bulundu.

Yasakları hatırlatan Erdoğan, "Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00’da başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten" dedi.