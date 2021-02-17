Erdoğan bugün bakanlarla toplanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 15.30'da Beştepe'de bakanlarla toplacak.

Toplantıda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında restoran ve kafelerin kısıtlı bir biçimde açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi, aşılamada son durum, Gare Operasyonu ve yeni Anayasa planı bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Erdoğan ve bakanlara brifing vereceği toplantıda mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili gelişmeler, ikinci doz aşılama çalışmaları, yeni aşı temini konularının da ele alınması öngörülüyor.

Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.