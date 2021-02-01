Erdoğan bugün bakanlarını topluyor: Esneme beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarını toplayacak. Toplantıda vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak. Kısıtlama saatlerinde esneme beklenirken kafe ve lokantaların ne zaman ve nasıl açılacağı konuşulacak. 15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği de masada olacak.

Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor.

Restoran ve kafeler

Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla mart ayında açılabileceği belirtiliyor.

Yüz yüze eğitim

Kabinede 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirmişti. Bakanlığın 15 Şubat açıklamasına rağmen okulların açılması için hala özel bir hazırlık yapılmadığı biliniyor.