Erdoğan bugün bakanlarını topluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün bakanlarını toplayacak. Toplantıda yılbaşında alınacak koronavirüs tedbirleri ve yapılacak denetimler olacak.

Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Toplantıda dış politikadaki gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor. Libya'daki so gelişmeler, ABD ve AB ile yeni dönem kapsamında atılacak adımlar da toplantının konuları arasında. Toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yaparak kararları duyuracak.