Erdoğan: Böyle devam ederseniz ağır cezalar gelir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"-(Covid-19 tedbirleri) Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Bilim Kurulu’nun açıklamaları önem arz ediyor ama ben değerlendirmeleri daha çok vefatla ilgili yapıyorum.

-(Gıda fiyatlarındaki artışlar) Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ciddi fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Bu süreci takipteyiz. Takipte kalmaya da devam edeceğiz. Ben buradan esnafa sesleniyorum: Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşa zulmetmeyin.

-Lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

-(Hayvan Hakları Yasası) Takvime göre her an Meclis'e gelebilir.

-Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar."