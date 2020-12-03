Erdoğan: Bizim milletimiz aile erkil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

AK Parti ülkemizde kadınların hem sayıca en çok hem de en aktif yer aldığı partidir. Hiçbir partinin böyle bir özelliği yok. Kadın kollarımızın geldiği mevcut üye sayısı 5,2 milyonu bulmuştur. Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sadece siyasette değil hayatın her alanında hak ettikleri yere gelebilmeleri için çok çaba sarf ettik. Kadını, öncelikle eğtim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda birey olmak üzere anne, eş sıfatlarıyla desteklemeye devam ediyoruz.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çaba gösteriyoruz. Mağdur kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. İlk insan Hz. Adem ve Hz. Havva'dan beri bu hakikat değişmemiştir. Hepimize düşen fıtratımıza uygun davranmaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi doğrunun yanında yer almaktan alıkoymaz.

Bizim toplumumuzda kadın, tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu. Bizim milletimizin ataerkil veya anaerkil değil, aile erkil olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizim için bu kadar hassas, önemli. Hak ve özgürlük arayışını erkeği ve kadını için herkes için aynı değere sahip olduğuna inanıyoruz. Cinayetin faili ve maktülü kim olursa olsun, ayrımcılık kime karşı olursa olsun karşı çıkılması gereken konudur. Kadın kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. İnancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak bizim için görevdir.

CHP'yi hedef aldı

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. CHP'li belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

'Satılmış ordu' açıklaması

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.

Zira burada zarar eden bir fabrikası varken, şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın yaptığı yatırımla buranın hem renöve edilmesi, makinelerin yenilenmesiyle bu süreçte bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımı da yeni atılacak adımlara kadar çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır. Siz buna benzer işleri SEKA'da da yaptınız. Biz SEKA'da adımı attık, şimdi SEKA diye bir şey kalmadı. Biz SEKA'yı millet bahçesi haline getirdik. Bunlarda böyle bir zevk de yok