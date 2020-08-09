Erdoğan: Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken biz güçlü Türkiye hedefimize yürüyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle, esnafından çiftsine, emeklisine, her kesimden insanın yanında olduğunu gösterdik.

Dünya genelinde yatırımların yavaşladığı bir dönemde biz art arda açılış gerçekleştirdik.

Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürüyoruz.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde tüm çevre-şart testleri ülkemizde icra edilecek.

Türkiye'nin adını, bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz, 2021-22'den itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Sanayide dışa bağımlılık milli güvenlik açısından en az siyasi bağımlılık kadar vahim bir durumdur

Bakınız 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye ekonomisinin ihracat hacmi sadece 36 milyar dolardı. Bu ihracatı sürükleyen 3-5 sektör varken, sanayi altyapısı son derece zayıftı.

Teslim aldığımız bu ekonomide kalkınmayı hızlandıracak yatırımları hayata geçirdik.

Biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken son 18 yılda bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik.

Kanal İstanbul gibi gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz''