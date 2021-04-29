Erdoğan bir mektupla Nurcu dernekleri açtı

Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyet'teki köşesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Nurcuların Meşveret kolu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun Erdoğan'a yazdığı mektupla kapatılan derneklerinin tekrar açılmasını sağladığını yazdı.

Pandemi yasaklarına rağmen yüzlerce kişinin katıldığı Bayramoğlu’nun cenazesinde İçişleri Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ve vali de bulunmuştu.

Terkoğlu köşesinden olayı şöyle anlattı:

"...konuştuğum isim, Said Nursi’nin son vârisi Bayramoğlu’nun talepkârlığının, Erdoğan’a “yeter” dedirtmiş olabileceğini düşünüyordu.

Üstelik bu talebin bir de belgesi var. Nasıl mı? Biliyorsunuz, cemaat liderlerinin mahkemeden adam kurtarma sistemine “hüsnü şehadet” diyoruz. “İyi olduğuna şahit olma” diye özetlenen sistemde, zora düşen adamlarını “bizdendir” diyerek kurtarıyorlar. Bu sistemin bir de belgesi var. Nurcuların elden ele dolaştırdığı söz konusu mektupta, Hüsnü Bayramoğlu, KHK’lerin kendilerine dokunan taraflarına müdahale edilmesini Cumhurbaşkanı’ndan istiyor.

22 Kasım 2016 tarihli mektup, “Sayın Cumhurbaşkanım” diye başlıyor. Altında ise “Hüsnü Bayramoğlu: Bediuzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebesi ve Hizmetkârı” şeklinde imza var.

Bayramoğlu’nun mektubu 667 sayılı KHK ile kapatılan Nurcu yedi vakıf ve iki derneği konu alıyor. Söz konusu kararnamede toplam 550 dernek ve vakıf kapatılmıştı. Bunların arasında Nurcu Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı (Ankara), Gediz Eğitim ve Kültür Vakfı (Kütahya), Simav Fatih Vakfı (Kütahya), Iğdır Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı (Iğdır), Serhat Kültür Eğitim Vakfı (Ardahan), Kafkas İlim ve Eğitim Vakfı (Kars), Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı (Mardin), Asude Derneği (Diyarbakır), Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği de (İstanbul) vardı. Söz konusu yedi vakıf ve iki derneğin kapatılış gerekçesi FETÖ bağlantısıydı. Ancak ilginç bir şey oldu. Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği hariç diğerleri yeniden açıldı. Bayramoğlu’nun mektubundan, “yeniden açılma”nın Erdoğan’dan ricayla olduğu anlaşılıyor.

Mektuptan sonra o da açıldı

Ancak Bayramoğlu’nun 9 ricasından birinin “unutulması”nın mektubu yazmasına neden olduğu anlaşılıyor:

“Sizleri ziyaretimizde özellikle Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’nin de ismini vermiş, bu derneğimizin gençlerinden 15 Temmuz şehit ve gazilerinin de olduğunu ifade etmiş ve en evvel açılmayı hak ettiklerini konuşmuştuk. Zatı-Aliniz de hemen açılması yönünde bir talimat vermişti.”

Bayramoğlu, Erdoğan’dan ricasını ve Cumhurbaşkanı’nın talimatını hatırlattıktan sonra devam ediyor:

“Nurettin Canikli Beyefendi’nin ‘Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’ni açılacak dernekler listesine aldık’ demesine rağmen maalesef bugün yayınlanan KHK’da bu derneğimizin ismi bulunmamaktadır.”

Erdoğan’a Nur Cemaati’nin hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Bayramoğlu, Cumhurbaşkanı’ndan “gereğinin yapılmasını” istiyor:

“Bu muvacehede Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği ile alakalı da emr-i alilerinizin yine sehven gözden kaçmış olabileceğini bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim”.

Gerçekten de 7 Ocak 2017 tarihli KHK ile Bayramoğlu’nun Erdoğan’dan açılmasını rica ettiği derneğin yeniden açıldığı görülüyor.

Milli Eğitim’de derste Nurculuk

İşin ilginci…

Söz konusu dernek tarafından bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir okulda, sınıfta öğrencilere Saidi Nursi propagandası yapıldığı, görüntülerle gündeme geldi. Propagandayı yapan kişi, derneğin hocalarından Uğur Akkafa’ydı. Yani FETÖ dolayısıyla kapatılan dernek, açılmakla kalmamış, Milli Eğitim’de derslere bile girmeye başlamıştı.

İşin ilginç yanı, Bayramoğlu’nun mektubuyla yeniden açılan “sehven FETÖ’cü” derneğin hocalarının, Fethullah Gülen’i övdüğü videolar internette durmaya devam ediyor.

İnsanların yıllarca hapiste adalet beklediği, KHK’lerdeki hataları döndürmenin ömür aldığı ülkede, cemaat lideri, mektupla istediğini yaptırabiliyor. Bir KHK’de eksik yapılırsa, tamamlamak bir sonraki KHK’ye kalıyor. “Bizdendir” diye kurtarılanların bağlantıları ise gözümüzün önünde durmaya devam ediyor. Haliyle hukuku ayaklar altına alanların cenazesine pandemi yasakları işlemiyor. Yurttaşlar, annelerinin babalarının tabutunu, üç-beş kişiyle yolcularken, millete maneviyattan bahsedenler “bıktırıcı” ayrıcalıklarını sürdürüyor.

Zarfı açtık. Kâğıdı düzelttik. “Hatırlı” düzenin mektuplu fotoğrafını gördük. Cenazesi kaldırılan yalnız cemaat liderleri mi?