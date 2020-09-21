Erdoğan Beştepe'de kabineyi topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara kısıtlamalar, bazı illere yönelik seyahat yasakları ile 65 yaş üstü, önemli gündem maddeleri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de konuşulacak

Toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile yaşanan gerginlik, son dönemde hız kazanan diplomasi trafiği ve müzakere sürecinin yanı sıra Almanya’nın arabuluculuk girişimleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 24-25 Eylül’de gerçekleşecek Doğu Akdeniz gündemli AB Zirvesi öncesi yapılan hazırlıklar ve diplomatik girişimlerle ilgili brifing verecek.

Habere göre Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimleri de kabine üyeleriyle paylaşacak. Libya’daki gelişmeler, Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başbakanı Fayiz El-Serrac’ın istifa kararının ardından atılacak adımlar, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri ile Suriye’deki son durum da masaya yatırılacak.