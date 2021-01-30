Erdoğan, Berat Albayrak'ın 'transfer ettiği' iki ismi görevden aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak "temizliği" başladı.

Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ın göreve getirilmesi sonrası Bakanlıkta görev yapan iki isim görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.

Görevden alınan iki isim de Berat Albayrak'ın bakanlığa yaptığı "dışarıdan transferler" olarak gündeme gelmişti.

Bu isimlerden Bülent Aksu, Turkcell CFO'su görevindeyken Berat Albayrak'ın bakan olması sonrası özel sektörden yapılan ilk transfer olarak gündeme gelmişti.

Albayrak'ın dışarıdan Bakanlığa getirdiği isimlerden diğeri ise yine özel sektörden Osman Dinçbaş olmuştu.

Ernst & Young Türkiye Genel Müdürlüğü yapan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olan Dinçbaş'ın ataması da o dönem dikkat çekmişti.