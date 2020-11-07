Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifa sonrası ilk kez konuştu

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasıyla ilgili resmi açıklamayı beklenirken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12.si düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Erdoğan'ın, Albayrak hakkında bir açıklama yapmadı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Büyükelçilerimiz bu sene koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajları ile süreci yönettik. Yurt dışında vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. Devletimizin yardım elini uzattık.

-Eskiler dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz diyor biz de zihniyetimizi kurumlarımızı ve kurallarımızı bu yeni dönemin şartlarına göre düzenlemeden uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçemeyiz.

-Siyasi ve ekonomik arenanın yeniden belirlendiği bir kavşaktayız. Ülkemiz maalesef gerek 2. Dünya Savaşı gerekse Soğuk Savaş sırasında fırsatları değerlendirememiştir.

'Yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız'

-Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. İlkelerimizden, değerlerimizde taviz vermeden milli menfaatlerimizi savunuyoruz. 4,5 - 5 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. Bir o kadarına da Suriye'de bakıyoruz.

-Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Her alanda Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik. Yunanistan'ın provokasyonlarına rağmen doğu Akdeniz meselesinde daima soğukkanlı davrandık. Avrupa Birliği'ni Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır.