Erdoğan: Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırladık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda Atlas Sineması'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk Kültür Merkezi'nin gelecek yılın ortasında açılacağını söyledi. Erdoğan "Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'Taksim Camii'ni gelecek yıla yetiştirmeyi planlıyoruz'

Atlas Sineması'nın "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi"nin önemli duraklarından olduğunu söyleyen Erdoğan, "Beyoğlu Kültür Yolu sinemamızın yanında, Galata Port, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'ni de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Atatürk Kültür Merkezi'ni önümüzdeki yılın ortasında halkımızın hizmetine sunacağız. Taksim Camii'mizi de gelecek yılın Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'Galataport Nisan ayında faaliyete geçecek'

Erdoğan "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayısını 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu. Tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri, sanat merkezleri, opera salonları milletimizin ve tüm insanlığı hizmetindedir" diye konuştu.

Galataport Projesi'nin Nisan ayından itibaren faaliyete geçmesini beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan gemi rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin 5 katına çıkacağına şimdiden inanıyorum" dedi.

'Rezervasyonlarda patlama yaşanıyor'

Erdoğan "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor" ifadelerini kullandı.