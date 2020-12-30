Erdoğan: Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada 'beklediği sanatçı' profilini açıkladı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan "Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacak. Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- "Şu bereketli Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Göbeklitepe'den, Eti'den, Roma'dan, Osmanlı'dan bugüne katman katman kültür, yığın yığın sanat barındıran zamanın ruhu bu topraklarda yaşamaktadır.

- Bugün dünya müzelerini dolduran tarih hırsızlığı olan eserlerimize bir bakın. Evrensel olanı kucaklayan bir anlayışla hareket etmeliyiz.

- Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat mevhumlarının payandalarını da temellendirecektir.  Biz o sanatçıyı bekliyoruz. 

- Beklediğimiz o sanatçı kimliğiyle birlikte deryasını bilecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. 

- Beklediğimiz o sanatçı vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleri ile gösterecek, dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır.

- Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacak.

- Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. 

- Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir.

- Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum. Bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır.

- Her neredeyseniz, siz ey gönül eri sanatçılar, bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.

- Her yıl bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirliyoruz. Eğer bu topraklarda doğu-batı sentezi mümkünse bunu kişiliğinde gerçekleştirebilen insanlardan biri Saadettin Ökten'dir. Derslerinde olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi dinleyenler medeniyetimizin inceliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

- Özdemir Erdoğan ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır müzik icra eden bir müzisyendir. Toplumun bütün kesimlerine aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır.

- İsmail Kara, İslami ilimlerde özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren bir hocamızdır.

- Derviş Zaim, Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır. 

- Bu yıl da değerli jürimizle hareket ettik. Özdemir Erdoğan'a müzik alanındaki ödülümüzü takdim edeceğiz. Sinema alanındaki ödülümüzü Derviş Zaim'e takdim edeceğiz. İbrahim Tenekeci kardeşimize edebiyat ödülümüzü takdim edeceğiz.

- Necmettin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Hocamız ebruda kendi geliştirdiği yöntemle Necmettin Ebrusu denilen bir yöntemin sahibidir."
 

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