Erdoğan Bayraktar'dan AKP'yi karıştıracak mesaj: Mancınıkla atıldık...

17-25 Aralık sürecinde hakkındaki iddialar nedeniyle istifa etmesi istenen, istifa açıklamasında açık şekilde dönemin Başbakanı Erdoğan'ı suçlayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan ilginç bir açıklama geldi.

Bayraktar, "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !" dedi.