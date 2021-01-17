Erdoğan Bayraktar 'haram mal' öğütleri verdi, Dilek Özçelik karşısındaki tutumunu savundu

Yolsuzluk operasyonu sırasında istifa eden Erdoğan Bayraktar, 'haram mal' ve 'itibar' öğütleri verdi ve Dilek Özçelik'e yönelik davranışını savundu.

Haber Merkezi

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden "haram mal" uyarısı yapıp, "parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" öğütleri verdiği bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın, mesajı üzerine, kendisine kanserden ölen Dilek Özçelik'i hatırlatan bir kişiyeyse Bayraktar, "Ben yanımdaki Vali’ye talimat verdim 'Kızımızla ilgileneceksin' ve cebimdeki yaklaşık üçbin lirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim" cevabını verdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini hakkındaki sorunlardan bahsetmişti.

Bakan Bayraktar'sa Dilek'in eline para sıkıştırmaya çalışıp "al kızım sen bu parayı. Orada epey para var, düşürme onu" demişti. Dilek Özçelik'se, "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri vermiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, 2018 yılında, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bayraktar 2013'te yolsuzluk operasyonuna adının karışmasının ardından hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa etti.