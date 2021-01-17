Erdoğan Bayraktar 'haram mal' öğütleri verdi, Dilek Özçelik karşısındaki tutumunu savundu

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden "haram mal" uyarısı yapıp, "parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" öğütleri verdiği bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın, mesajı üzerine, kendisine kanserden ölen Dilek Özçelik'i hatırlatan bir kişiyeyse Bayraktar, "Ben yanımdaki Vali’ye talimat verdim 'Kızımızla ilgileneceksin' ve cebimdeki yaklaşık üçbin lirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim" cevabını verdi.

Akrabalık haklarını gözetin,yoksula,kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak,zamanı gelince, parasız pulsuz,yurtsuz ve itibarsız kalmayın. — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) January 17, 2021

Edirne Belediyesi’nden çıktık. Dilek ‘in Bana dediği şu “ Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum” Ben de yanımdaki Vali’ye talimat verdim “Kızımızla ilgileneceksin” ve cebimdeki yaklaşık üçbin kirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim.daha sonra parayı iade etti — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) January 17, 2021

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini hakkındaki sorunlardan bahsetmişti.

Bakan Bayraktar'sa Dilek'in eline para sıkıştırmaya çalışıp "al kızım sen bu parayı. Orada epey para var, düşürme onu" demişti. Dilek Özçelik'se, "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri vermiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, 2018 yılında, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bayraktar 2013'te yolsuzluk operasyonuna adının karışmasının ardından hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa etti.