AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulunudu.

Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" dedi.

21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" ilan edilmişti. Burada işçi sınıfının sekiz saatlik işgünü taleplerini destekleyen "büyük bir uluslararası gösteri" için karar verilmişti.

​Erdoğan'ın konuşmasında önce çıkanlar şöyle: