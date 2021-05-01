AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulunudu.
Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" dedi.
21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" ilan edilmişti. Burada işçi sınıfının sekiz saatlik işgünü taleplerini destekleyen "büyük bir uluslararası gösteri" için karar verilmişti.
Erdoğan'ın konuşmasında önce çıkanlar şöyle:
- Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır.
- Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar.
- İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz.
- Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi.
- Bugün Paris'te her taraf yakıldı, yıkıldı, bunu bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat vermiyoruz.