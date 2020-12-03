Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık’ta Azerbaycan'a gidecek.

Burada Aliyev ile görüşecek Erdoğan’ın Bakü’de gerçekleştirilecek askeri törene katılması bekleniyor.

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