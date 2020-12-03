AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık’ta Azerbaycan'a gidecek.
Burada Aliyev ile görüşecek Erdoğan’ın Bakü’de gerçekleştirilecek askeri törene katılması bekleniyor.
Haber Merkezi
Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık’ta Azerbaycan'a gidecek.
Burada Aliyev ile görüşecek Erdoğan’ın Bakü’de gerçekleştirilecek askeri törene katılması bekleniyor.