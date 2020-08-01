Erdoğan: Ayasoyfa'nın ibadete açılmasını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatı ile bayramlaşma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ayasoyfa'nın ibadete açılmasını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başladı. Ayasofya'nın açılması bayram sevincimizi artırdı.

Kendini milletin üstünde gören, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz.

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır. Milletimizin gönlünü kazanamamışsak yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki? Bir siyasi partinin söylemi, programı ne kadar güzel olursa olsun eğer bunları hayata geçirmek için iktidarda değilse hepsi de kağıt üstünde kalır.

Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir."