Erdoğan Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra müzeden camiye çevrilen Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı.

Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tabloda, Al-i İmran suresinin 159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor.

Erdoğan'ın bağışladığı tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.

Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir." ifadesi bulunuyor.