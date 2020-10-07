Erdoğan Ayasofya'ya ayet astırdı

AKP tarafından müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılan Ayasofya'ya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 hat levha astırdı.

Levhalarda Al-i İmran Suresi’nin “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” ayeti ile Rad Suresi’nin “Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur” ayeti yazılı.

Ayetlerin yazılı olduğu levhaların kaynağına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

UNESCO koruması altında

Müze Diyanet'e devredilse de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin bir sonraki toplantıda Ayasofya'nın korunma statüsünün gözden geçirileceğini açıklamıştı. Kararın Ayasofya'nın bu evrensel değerine yapacağı etkinin soru işaretleri yarattığı belirtilmişti. UNESCO, Danıştay kararı açıklanmadan önce yaptığı açıklamada da Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini de hatırlatmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise konuyla ilgili "UNESCO sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir" açıklaması yapmıştı.

'Sıra dışı önemi olan kültürel bir varlık'

Öte yandan Bilim ve Aydınlanma Akademisi çatısı altında faaliyet yürüten Erken Toplumsal Hareket Bilim Alanı, bin yılların bir insanlık mirası olan Ayasofya için kapsamlı bir rapor hazırlamış ve yapıya verilebilecek zararlara da işaret edilmişti.

Ayasofya, bölgesel ve kültürel sınırları aşacak denli sıra dışı önemi olan kültürel bir varlık olduğuna işaret edilen raporda şöyle denilmişti:

"Çağdaş yaklaşımlar, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını insan hakları ile birlikte değerlendirilmeye başlamıştır. Bu kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmelidir. Özellikle Türkiye gibi piyasacı ve gerici politikaların egemen olduğu toplumlarda doğan, tarihi ve kültürel emanetler hızla ve tamamen yok olmaktadır. Bu değerleri korumak, yaşamı korumak ile eş anlamlı görülmek zorundadır.

Ayasofya'nın, bölgesel ve kültürel sınırları aşacak denli sıra dışı önemi olan kültürel bir varlıktır ve insanlığın günümüz ve gelecek kuşakları için ortak öneme haiz olarak tanımlanan evrensel değere tartışmasız olarak sahiptir."