Erdoğan: Ayasofya'nın bu süreci iç egemenlik meselemiz, yurtdışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Yurtdışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir" dedi.

Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek" dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin soruya, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" yanıtını verdi.

Kıdem tazminatı değişikliğine de değinen Erdoğan, "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Gençlik yıllarımızın en büyük hayaliydi'

(Ayasofya'nın ibadete açılması) Yurtdışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır.

Yurtdışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz.

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