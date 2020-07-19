Erdoğan, Ayasofya'da incelemelerde bulundu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya'ya geldi. Ayasofya Camisi'da yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

​Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya'dan ayrılırken vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden de "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı.