Erdoğan: Ayasofya kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığında saat 16:50’de başlayan Kabine toplantısı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık.
- Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla bu sayıları sıfıra yakınlaştırmalıyız.
- Dünyada rekorlar kırılan salgını sakin geçiriyoruz.
- Türkiye'nin yükselişi kimsenin engelleyemeyeceği bir ivmeye yaklaşmıştır.
- Ekonomide toparlanma ve yeni atılım için gereken her türlü adımı atıyoruz.
- Hala süren bazı kısıtlamaları bir müddet daha ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz.
- Ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Kimi sektörlerde ülkemize karşı uygulanan çifte standart, önümüzde aydınlık bir gelecek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
- Baro yönetimleriyle ilgili kanun değişikliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
- Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve Libya'da ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde kesintisiz sürmesini sağladık.
- Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülerek vakfıyesindeki amacına uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi sevindirmiştir. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum.
- Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür
- İstanbul'un fethinden utanmak bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin hissiyatı olamaz.
- Demek ki bunların maksadı kültürel mirası savunmak değil, Türk ve İslam düşmanlığına kılıf bulmaktır.
- Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız.
- Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, İstanbul'daki 60 yıla yaklaşan hakimiyetimizi bırakmak niyetinde değiliz. Ayasofya konusu başta olmak üzere, milletimizin özgürlüğü ve haklarıyla ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz.
- Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, camiye de biz döndürüyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz olay bu kadar basit. Ayasofya'yı 1934'te kimler müzeye çevirdi? Bir yanlışı biz düzeltiyoruz.
- Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır.
- Türkiye olarak çifte standarda maruz kalmaktan kurtulamıyoruz. AB'ye tam üyelik sürecimiz bunun örneği.
- Libya'da meşru hükümet sırf Türkiye destekliyor diye yıpratılmaya çalışılmakta.
- Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümüdür. FETÖ mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.
- Tankların arasından, tankların koruması altında o gece Belediye Başkanının evine giden bir ana muhalefet lideri vardı. Orada kahvesini yudumluyordu. Biz milletimizle beraber yürüdük ve o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik.
- Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.