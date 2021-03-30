Erdoğan: Aşı meselesi vahim bir hal almıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de "Covid-19 ve Kalkınma Toplantısı"na video mesajla katıldı.

"Covid-19'da aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz" diyen Erdoğan, "Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır" ifadesini kullandı.