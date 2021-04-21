Erdoğan Arnavutluk'taki hastane açılışına katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta yapılan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan "Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık. Hamdolsun bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlar ile donatıp, tefriş ettik" diye konuştu.

Hastanenin 70 milyon avroya mal olduğunu belirten Erdoğan "6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir" dedi.

Erdoğan "Biz, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor" ifadesini kullandı.