Erdoğan Anıtkabir'de: Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e yaptığı ziyarette Anıtkabir Şeref Defteri'ni de imzaladı. Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında " Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek" ifadesini kullandı.

Büyük Taarruz'un 98. yıldönümünde devlet erkânı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Anıtkabir'deki törene sınırlı sayıda katılım sağlandı.

Erdoğan'ın mozeleye çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

'Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."