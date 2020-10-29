Erdoğan Anıtkabir'de: 'Türkiye başarıdan başarıya koşuyor...'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zat-ı alinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle yadediyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti'i ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden, özgürlüklere her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."