Erdoğan amirallere yaptırım peşinde

Emekli 104 amiralin imzaladığı Montrö açıklaması sonrası harekete geçen iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "rütbe sökme" kriterleri üzerinde inceleme yaptırıyor. Mevcut uygulamada emekli askerlerin rütbeleri kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyorken, rütbelerinin idari kararla sökülüp sökülemeyeceğine ilişkin araştırma ise devam ediyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre AKP'nin, yasa değişikliği gerektiren bazı düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda; emekli askerlerin belli suçlar yönünden muvazzaf askerler gibi disiplin soruşturmalarına tabi tutulabilmeleri için bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İdari yaptırım

Açıklamada imzası bulunan emekli amirallerin faydalandığı haklar da masada. Daha önce lojman, makam arabası ve koruma gibi haklardan yararlananların bu haklarının iptal edildiği açıklanmıştı.

Ancak söz konusu emekli amiraller rütbeleri sökülmediği için, orduevleri ve askeri tesislerde kendilerine sağlanan haklardan yararlanmaya, TSK'ya ait bazı kurum ve kuruluşlara giriş-çıkış sağlamaya devam ediyor. Tüm bu haklarla ilgili amirallere uygulanacak idari yaptırımların neler olabileceği konusunda da çalışmalar sürüyor.

Emekli kuvvet komutanlarına çalışmaları için orduevlerinde bir oda tahsis edildiği öğrenildi. 103 amiralin arasında da eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Eşref Uğur Yiğit, Murat Bilgel ve Bülent Bostanoğlu bulunuyordu.

Emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın orduevlerinde çalışma ofisi açma haklarının iptal edilmesi de gündemde. Konunun önemine dikkat çeken Erdoğan'ın "Titiz bir çalışma yapın" talimatı verdiği öğrenilirken; idari yaptırımların çerçevesinin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda çizilmesi bekleniyor.